В Екатеринбурге осквернили мемориальную доску Тверитину

13:26 | 5.04.2018

Неизвестные осквернили мемориальную доску уральскому революционеру Вениамину Тверитину, которая находится на одном из домов в Октябрьском районе Екатеринбурга и является памятником архитектуры, передает «Накануне.RU».



Большевик-подпольщик Тверитин был расстрелян белогвардейцами 30 июля 1918 года.





Фото: Накануне.RU