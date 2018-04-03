Три человека погибли при пожаре в доме на улице Восстания

При пожаре в частном доме по адресу улица Восстания, 125, погибли три человека, передает пресс-служба «СОВЫ».Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 7:32. На место выехали пожарные расчеты, сотрудники полиции и медики. Сейчас там также работает следственно-оперативная группа.По предварительной информации, погибшие были гражданами без определенного места жительства. Оснований полагать, что смерть криминальная, нет.