В Карпинске открылась уникальная оливиновая фабрика

11:32 | 5.04.2018

Рядом с Карпинском, где находится Иовское месторождение, начало работать предприятие по переработке оливина. Оливиновый песок является качественной заменой кварцевому, и используется он в литейном производстве. Отмечается, что только оливин Иовского месторождения по своему составу пригоден для литейного дела.



Как отметили в пресс-службе «Корпорации развития Среднего Урала», инвестиции в проект составили более 240 млн рублей. Предполагается, что здесь будет работать около 200 человек.



— Стратегия продаж основана на замещении потребления существующими литейными производствами кварцевого песка на оливиновый песок. Наши основные потребители — литейные заводы, которые повышают качество литья. Помимо литья, применений продукту очень много. Оливин — природный огнеупорный материал. Его используют для создания спецодежды пожарных, в качестве пропанта в нефтедобыче, в металлургии — для футеровки сталеразливочных ковшей, в модификации сплавов при выплавке стали, в строительстве бетон с наполнением оливина является прекрасным теплоаккумулятором, — рассказал директор ООО «Дуниты Северного Урала» Николай Кузьмин.





Фото: hasankocabas.com.tr