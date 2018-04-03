Екатеринбуржец получил 10 лет за незаконные валютные операции на 3,3 млрд рублей

11:10 | 5.04.2018

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил учредителя и директора ООО «Манибург» Алексея Бужина к 10 годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в незаконных валютных операциях на общую сумму более 50 млн долларов США (более 3,3 млрд рублей).



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2013 году Бужин, используя расчетный счет своего предприятия, открытый в филиале одного из банков, предоставлял документы с заведомо недостоверными сведениями. Таким образом он переводил деньги на банковский счет нерезидента, то есть компании, не зарегистрированной на территории РФ.



Кроме реального срока, Бужин обязан выплатить штраф – 800 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.





Фото: ligazakon.ru