В выходные в Екатеринбурге пройдет пасхальная ярмарка

10:42 | 5.04.2018

В ближайшие выходные, 7 и 8 апреля, в Екатеринбурге, на площади 1905 года, пройдет традиционная ярмарка. В этот раз, в честь праздника, кроме привычных товаров от сельхозпроизводителей и фермеров, жителям уральской столицы предложат пасхальную продукцию — куличи и пасхи, а также блинчики, пироги, плюшки и разнообразные сладости.





Фото: korzinka.riamo.ru