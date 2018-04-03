Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Москве

10:15 | 5.04.2018

Сегодня, 5 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев находится в Москве, где он примет участие в работе инспекционной комиссии МБВ и заседании Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности российских регионов по содействию развитию конкуренции, которое проведет президент РФ Владимир Путин.



Напомним, что комиссия МБВ уже побывала в Екатеринбурге, где осмотрела площадку, зарезервированную под ЭКСПО-2025. Инспекторы оценивали возможность проведения выставки в столице Урала.



Делегацию МБВ из девяти человек возглавил Джай-Чул Чой — посол Кореи в Дании. Также в ее составе заместитель генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес и президент МБВ Стейн Кристенсен.





Фото: riafan.ru