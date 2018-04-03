Новости дня
09:55 | 5.04.2018
Нижнетагильскому предприятию запретили рубить лес из-за многомиллионных долгов
— Судебным приставом-исполнителем также вынесены постановления о запрете выдачи лесной декларации и о запрете на рубку леса, находящегося под арестом. Данная мера принудительного исполнения направлена на сохранность имущества, находящегося под арестом, на недопущение уменьшения рыночной стоимости арестованного имущества, недопущение вырубки леса на арендованном участке и защиту права взыскателя на полное и своевременное исполнение требований исполнительных документов, — рассказали в пресс-службе УФССП по региону.
После данных мер предприятие погасило большую часть задолженности — более 50 млн рублей.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:26 | 5.04.2018
В Екатеринбурге осквернили мемориальную доску Тверитину
12:36 | 5.04.2018
Три человека погибли при пожаре в доме на улице Восстания
12:27 | 5.04.2018
Семья из Екатеринбурга отсудила 5 млн рублей за сгоревший дом
11:52 | 5.04.2018
На Урале возбуждено уголовное дело о торговле детьми
11:32 | 5.04.2018
В Карпинске открылась уникальная оливиновая фабрика
11:28 | 5.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 апреля 2018 года
11:15 | 5.04.2018
В Кургане на Пасху перекроют несколько центральных улиц
10:42 | 5.04.2018
В выходные в Екатеринбурге пройдет пасхальная ярмарка
10:15 | 5.04.2018
Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Москве
09:31 | 5.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 4 апреля 2018 года
09:18 | 5.04.2018
Свердловчан предупредили о смоге
09:05 | 5.04.2018
Сотрудник свердловского ГУФСИН отделался штрафом за служебный подлог
23:33 | 4.04.2018
В Департаменте лесного хозяйства Свердловской области назвали причину роста незаконных рубок
22:59 | 4.04.2018
Названы районы Екатеринбурга, являющиеся лидерами по качеству воды
22:39 | 4.04.2018
Следователи начали проверку по факту нападения бойцовской собаки на четырехлетнего ребенка в Екатеринбурге
20:12 | 4.04.2018
Члены комиссии Международного бюро выставок обсудят готовность Екатеринбурга к ЭКСПО-2025 в Кремле
19:32 | 4.04.2018
Поля под Белояркой и Березовским зарастают крапивой и полынью
18:50 | 4.04.2018
Руководство «Плато-банка» предстанет перед судом
18:32 | 4.04.2018
Пермские УК штрафуют за несвоевременную уборку крыш
17:58 | 4.04.2018
Администрация Первоуральска дезинформирует областные власти
17:50 | 4.04.2018
У Пермской кадетской школы появится новый корпус на 800 учеников
17:01 | 4.04.2018
Следственные органы проводят проверку по факту нападения собаки на 4-летнюю девочку в Екатеринбурге
16:59 | 4.04.2018
Пермяки смогут написать «Тотальный диктант» среди котов и цветов
16:45 | 4.04.2018
В Перми уничтожили почти тонну груш
16:42 | 4.04.2018
Девять лет строгого режима получил студент екатеринбургского колледжа за попытку сбыть более трех граммов героина
16:25 | 4.04.2018
Скандально известная красноуральская УК признана банкротом
15:50 | 4.04.2018
В Свердловской области повысили минимальный размер зарплаты для работников горно-металлургического комплекса
15:40 | 4.04.2018
Открывшую стрельбу в школе Шадринска девочку и весь ее класс отправят на реабилитацию в санаторий
15:29 | 4.04.2018
Инкассатор, похитивший сумку с деньгами в Екатеринбурге, отделался исправительными работами
15:08 | 4.04.2018
В Перми проводится комплексная весенняя уборка
14:50 | 4.04.2018
ЭКСПО-2025 станет главной темой форума «Большой Урал»
14:19 | 4.04.2018
Транспортные полицейские задержали в Екатеринбурге мужчину, промышлявшего кражами денег у проводников
14:03 | 4.04.2018
«Внимание всем!» Курганцы ищут педофила, который пытался напасть на девочку в 4-м микрорайоне