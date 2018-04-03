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09:55 | 5.04.2018

Нижнетагильскому предприятию запретили рубить лес из-за многомиллионных долгов

В Нижнем Тагиле судебные приставы наложили арест на лесной участок, арендуемый промышленным предприятием, а также запретили рубить на нем лес. Причиной стали долги в размере более 100 млн рублей. Сумма включает задолженности по налогам и сборам, исполнительскому сбору, а также задолженность перед Департаментом лесного хозяйства Свердловской области.

— Судебным приставом-исполнителем также вынесены постановления о запрете выдачи лесной декларации и о запрете на рубку леса, находящегося под арестом. Данная мера принудительного исполнения направлена на сохранность имущества, находящегося под арестом, на недопущение уменьшения рыночной стоимости арестованного имущества, недопущение вырубки леса на арендованном участке и защиту права взыскателя на полное и своевременное исполнение требований исполнительных документов, — рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

После данных мер предприятие погасило большую часть задолженности — более 50 млн рублей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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