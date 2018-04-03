В Нижнем Тагиле оштрафовали компанию, загрязнявшую берег Муринского пруда

В Нижнем Тагиле на 200 тысяч рублей оштрафовали ООО «Уралстроймонтаж» за нарушение природоохранного законодательства. При строительстве очистных сооружений ливневой канализации организация загрязняла берег Муринского пруда.— Организацией осуществлялся сброс отходов на почву, накопление отходов и опилок от натуральной чистой древесины, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Кроме того, сточные воды сбрасывались на расстоянии 60 метров от береговой линии реки Леба с превышением допустимых концентраций вредных веществ.— Сброс осуществлялся из котлована строительства в нарушение проектной документации, через шланг на рельеф местности вместо сбора центробежными насосами в металлические емкости, — пояснили в пресс-службе.На основании указанных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства) и ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности).По результатам проверки, кроме штрафа, привлечено к ответственности виновное должностное лицо ООО «Уралстроймонтаж».