ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 4 апреля 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 4 апреля произошло 2 ДТП с пострадавшими, 3 человека получили травмы различной степени тяжести.Так, вв Екатеринбурге на улице Расточной водитель автомобиля «Опель-Астра», двигаясь по улице Расточной со стороны улицы Ангарской в направлении Серовского тракта, не обеспечил должный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на препятствие, столб уличного освещения.В результате ДТП пострадал сам водитель, который с травмами доставлен в 23-ю городскую больницу.в городе Полевском на ул. Коммунистической, в районе дома № 22, водитель автомобиля «Мицубиси-Паджеро», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил наезд на фонарный столб.В результате ДТП травмы получили как водитель, так и пассажир, находящийся на переднем сиденье. Водитель пояснил, что ремнем безопасности он пристегнут не был. За управление в состоянии алкогольного опьянения на водителя составлен административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ.Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 25Выезд на полосу встречного движения — 45Непредоставление преимущества пешеходам — 234Нарушения водителями маршрутного транспорта — 39Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 102Неиспользование ремней безопасности — 942Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.