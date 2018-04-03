Свердловчан предупредили о смоге

09:18 | 5.04.2018

В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге.



«С 20 часов 4 апреля до 20 часов 7 апреля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.



Предупреждение будет действовать до 20 часов 7 апреля.





Фото: gismeteo.ru