«РУСАЛ» банкротит криолитовый завод в Полевском, на который жаловались экологи

00:48 | 5.04.2018

АО «Объединенная компания РУСАЛ – Торговый Дом» приняло решение о банкротстве своей дочерней компании – ОАО «Полевской Криолитовый завод». Предприятие находится в стадии ликвидации, а производство законсервировано с 2013 года. Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области сумма исковых требований к предприятию составляет 3 миллиона 858 тысяч рублей.



«Полевской криолитовый завод» построен в 1907 году, он выпускал фтористый алюминий. Так как «ПКЗ» работал по устаревшей технологии с высокой себестоимостью продукции, а стоимость алюминия во всем мире падала, в «Русале» было принято решение о консервации. С 1 октября 2013 года по 14 февраля 2014 года с предприятия были уволено 730 человек.



Отметим, что после себя завод оставит в «наследие» горожанам десяток миллионов тонн ядовитых фтористых солей, которые накопило предприятие за сто с лишним лет работы.



Фото: http://pravdaurfo.ru