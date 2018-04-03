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23:33 | 4.04.2018
В Департаменте лесного хозяйства Свердловской области назвали причину роста незаконных рубок
«Пока сохраняется спрос на незаконно добытую древесину, "черные лесорубы" из леса не уйдут. Покупатели такой древесины уходят от ответственности, хотя вычислить их можно уже сегодня. Например, участковый полицейский в любой деревне знает, где находятся пилорамы. По оборотам пилорамы можно выяснить, какая часть этой древесины приобретена законно, а какая – нет. В том числе останавливать подвоз древесины прямо на подходе, проверяя документы у перевозчиков», — сказал Алексей Пажетнов.
По мнению представителей контролирующих органов, для проверки документов существует Единая государственная автоматизированная система учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС), которую должны широко использовать в работе все заинтересованные структуры, в первую очередь правоохранительные и налоговые органы. Департамент лесного хозяйства готов оказывать любое содействие в получении сведений из ЕГАИС о сделках с древесиной по запросу этих структур.
© «Вечерние Ведомости»
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04.04.2018
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