Названы районы Екатеринбурга, являющиеся лидерами по качеству воды

22:59 | 4.04.2018

В ходе мартовского мониторинга проб холодной воды в распределительных сетях Екатеринбурга, лидерами по качеству воды стали Верх-Исетский и Железнодорожный районы Екатеринбурга.



Напомним, ежемесячное исследование воды проводится по более чем 80 показателям. По показателям неорганических и органических веществ самое высокое качество воды зафиксировано в Верх-Исетском районе, а по органолептическим показателям лучшей признана вода в Железнодорожном районе.



Отметим, что при этом показатели воды в остальных районах города соответствуют средним по городу.



Фото: gogetnews.info