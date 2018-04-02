В мэрии Екатеринбурга принята программа празднования Дня космонавтики

22:02 | 4.04.2018

В День космонавтики в Екатеринбурге пройдет ежегодная акция «12 апреля – 12 часов – 12 залпов ракет». Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб.



По информации пресс-службы мэрии, акция будет проведена 12 апреля с 11:30 до 14:00 в Историческом сквере. Именно в этот день в небо будут запущены 12 ракет. Также в рамках праздничной программы пройдут выставки, квесты, игры, конкурсы и концерт.



Подготовкой отдельных площадок занимался городской комитет по молодежной политике. Также все желающие смогу принять участие в состязании по сборке и разборке автомата Калашникова и оценить тренажеры для сдачи норм ГТО.



Фото: екатеринбург.рф