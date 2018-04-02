Члены комиссии Международного бюро выставок обсудят готовность Екатеринбурга к «ЭКСПО-2025» в Кремле

20:12 | 4.04.2018

Инспекционная комиссия Международного бюро выставок вылетела в Москву после завершения работы в Екатеринбурге. Члены инспекционной комиссии будут приняты завтра, 5 апреля, президентом России Владимиром Путиным в Кремле. На встрече с главой государства предстоит оценить готовность Екатеринбурга в проведении «ЭКСПО-2025».



Отметим, что официальная передача письма в Международное бюро выставок в Париже о выдвижении Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025» от правительства РФ состоялась 22 мая 2017 года. Решение о городе-победителе будет принято только в ноябре 2018 года - на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро.



Напомним, Инспекционная комиссия Международного бюро выставок, задача которой — оценить готовность города принять выставку ЭКСПО-2025, прибыла в Екатеринбург 2 апреля.



Фото: ДИП губернатора Свердловской области