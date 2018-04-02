Руководство «Плато-банка» предстанет перед судом

18:50 | 4.04.2018

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей «Плато-банка», похитивших денежные средства финансовой организации (признана банкротом, в 2015 году ЦБ отозвал у нее лицензию).



По версии следствия, председатель наблюдательного совета банка в июле 2012 года создал организованную группу, которой руководил до мая 2015 года. В состав этой преступной группы также вошли исполняющая обязанности председателя правления банка, начальник службы внутреннего аудита банка и иные лица.



В указанный период времени названные руководители коммерческого банка выдали подконтрольным им фирмам кредиты на общую сумму более 1,2 млрд рублей, которые впоследствии присвоили и легализовали. Действия злоумышленников привели к неспособности банка удовлетворить требования кредиторов по обязательствам на сумму свыше 747 млн рублей.



Для сокрытия признаков банкротства и оснований для отзыва лицензий исполняющая обязанности председателя банка обеспечила внесение в отчетность ООО «Плато-банк» заведомо недостоверных сведений об имуществе организации и ее финансовом положении, после чего представила ее в органы финансового контроля, сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры в УрФО.



Уголовное дело в отношении четырех обвиняемых направлено для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются в присвоении средств, преднамеренном банкротстве, легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и фальсификации отчетности финансовой организации.



Фото: http://www.obltv.ru