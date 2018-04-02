Девять лет строгого режима получил студент екатеринбургского колледжа за попытку сбыть более трех граммов героина

В Екатеринбурге к девяти годам строгого режима приговорили студента одного из колледжей за попытку сбыта крупной партии героина.19-летнего молодого человека задержали 14 декабря 2017 года на улице Гастелло. При личном досмотре, а также в 13 тайниках обнаружили 3,24 грамма героина.— Получив от третьих лиц в декабре 2017 года героин, он разместил его в тайниках-закладках на территории Чкаловского района областного центра. Однако сбыть наркотики подозреваемый не смог, так как его деятельность была пресечена сотрудниками полиции, — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.Приговор в законную силу не вступил.