В Свердловской области повысили минимальный размер зарплаты для работников горно-металлургического комплекса

15:50 | 4.04.2018

На Среднем Урале повысили размер зарплаты для работников горно-металлургического комплекса. Теперь он должен превышать прожиточный минимум для трудоспособного населения в Свердловской области в 1,7 раза вместо 1,5. Соответствующий документ сегодня подписали министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин, председатель Свердловской областной организации горно-металлургического профсоюза России Валерий Кусков и вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Анатолий Сысоев.



Кроме того, в документе говорится, что все организации должны стремиться к тому, чтобы средняя зарплата работников была минимум в четыре раза выше величины прожиточного минимума.



Отметим, что величина прожиточного минимума для трудоспособного населения Свердловской области за четвертый квартал 2017 года составила 10 708 рублей.



Сейчас на территории Свердловской области находится 50 предприятий горно-металлургического комплекса, на которых работают около 120 тысяч человек.





Фото: armaturka.ru