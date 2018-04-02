Жесткие переговоры
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Новости дня


15:50 | 4.04.2018

В Свердловской области повысили минимальный размер зарплаты для работников горно-металлургического комплекса

На Среднем Урале повысили размер зарплаты для работников горно-металлургического комплекса. Теперь он должен превышать прожиточный минимум для трудоспособного населения в Свердловской области в 1,7 раза вместо 1,5. Соответствующий документ сегодня подписали министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин, председатель Свердловской областной организации горно-металлургического профсоюза России Валерий Кусков и вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Анатолий Сысоев.

Кроме того, в документе говорится, что все организации должны стремиться к тому, чтобы средняя зарплата работников была минимум в четыре раза выше величины прожиточного минимума.

Отметим, что величина прожиточного минимума для трудоспособного населения Свердловской области за четвертый квартал 2017 года составила 10 708 рублей.

Сейчас на территории Свердловской области находится 50 предприятий горно-металлургического комплекса, на которых работают около 120 тысяч человек.


Фото: armaturka.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:01 | 4.04.2018
Следственные органы проводят проверку по факту нападения собаки на 4-летнюю девочку в Екатеринбурге

16:59 | 4.04.2018
Пермяки смогут написать «Тотальный диктант» среди котов и цветов

16:45 | 4.04.2018
В Перми уничтожили почти тонну груш

16:42 | 4.04.2018
Девять лет строгого режима получил студент екатеринбургского колледжа за попытку сбыть более трех граммов героина

16:25 | 4.04.2018
Скандально известная красноуральская УК признана банкротом

15:50 | 4.04.2018
В Свердловской области повысили минимальный размер зарплаты для работников горно-металлургического комплекса

15:40 | 4.04.2018
Открывшую стрельбу в школе Шадринска девочку и весь ее класс отправят на реабилитацию в санаторий

15:29 | 4.04.2018
Инкассатор, похитивший сумку с деньгами в Екатеринбурге, отделался исправительными работами

15:28 | 4.04.2018
В Прикамье стартует масштабная кампания по проверке газифицированных жилых домов

15:19 | 4.04.2018
Дума Среднеуральска на грани роспуска: депутаты раскололись на два лагеря

15:08 | 4.04.2018
В Перми проводится комплексная весенняя уборка

14:50 | 4.04.2018
ЭКСПО-2025 станет главной темой форума «Большой Урал»

14:19 | 4.04.2018
Транспортные полицейские задержали в Екатеринбурге мужчину, промышлявшего кражами денег у проводников

14:03 | 4.04.2018
«Внимание всем!» Курганцы ищут педофила, который пытался напасть на девочку в 4-м микрорайоне

13:55 | 4.04.2018
Екатеринбуржец, угрожавший расправой сотруднику ГИБДД, пойдет под суд

13:49 | 4.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 3 апреля 2018 года

13:39 | 4.04.2018
Куйвашев выделил производителям молока более 300 млн рублей

13:34 | 4.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 3 апреля 2018 года

13:23 | 4.04.2018
Цифровая экономика: региональный аспект

13:11 | 4.04.2018
Проходит всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края»

13:11 | 4.04.2018
Пьяное вождение и смерть пассажира в ДТП привели курганца в колонию

13:11 | 4.04.2018
8 апреля в Екатеринбурге пройдет пасхальный крестный ход

12:35 | 4.04.2018
Трое юных уральцев получили возможность поступить в футбольную академию ЦСКА

12:30 | 4.04.2018
Штрафы по 223-ФЗ. Узнайте бесплатно, как избежать!

12:21 | 4.04.2018
На улице Расточной иномарка врезалась в столб. Водитель в больнице

11:58 | 4.04.2018
К ЧМ-2018 на Среднем Урале появится 32 дополнительных пригородных поезда

11:41 | 4.04.2018
СК завел дело на 18-летнего жителя села Кетово за распространение детской порнографии в «ВКонтакте»

11:32 | 4.04.2018
На Тюменском тракте грузовик с отказавшими тормозами протаранил несколько автомобилей

11:19 | 4.04.2018
В Кургане водитель Daewoo Nexia сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

11:16 | 4.04.2018
После возведения зданий пермского зоопарка начнется его оформление и оснащение оборудованием

11:15 | 4.04.2018
В Верхней Пышме ребенка зачислили в первый класс только после вмешательства прокуратуры

10:57 | 4.04.2018
На Урале браконьеры застрелили человека во время охоты

10:43 | 4.04.2018
На Урале банкротят старейший металлургический завод

10:39 | 4.04.2018
В ДТП на улице Щорса серьезно пострадал 5-летний мальчик

10:21 | 4.04.2018
Свердловская область вошла в десятку лидеров по капремонту

10:02 | 4.04.2018
Ночью из-за пожара эвакуировали 20 жильцов пятиэтажки в Североуральске

09:53 | 4.04.2018
С начала года 1,5 тысячи свердловчан пострадали от укусов животных

09:35 | 4.04.2018
В Полевском судебные приставы заставили женщину вернуть долг старушке

09:20 | 4.04.2018
Минтрансу предложили переименовать аэропорты Санкт-Петербурга и Екатеринбурга

09:17 | 4.04.2018
«Уралкалий» подвел финансовые итоги прошедшего года

09:05 | 4.04.2018
Прокуратура выявила загрязнение реки сточными водами в поселке Красноглинном

03.04.2018

22:19 | 3.04.2018
Рабочим качканарского завода «Металлист» не дадут выйти на митинг из-за Пасхи

21:15 | 3.04.2018
Стал известен маршрут «Майской велопрогулки — 2018»

20:08 | 3.04.2018
Звезды 80-х посетят «Ночь музыки» в Екатеринбурге

20:00 | 3.04.2018
Депутаты обсудили проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми на 2018–2022 годы

18:56 | 3.04.2018
В Первоуральске загорелся междугородний автобус

18:30 | 3.04.2018
Организованная акция протеста и шантаж. УФСИН Зауралья прокомментировало информацию о попытках массового суицида в ИК № 1

18:15 | 3.04.2018
Ветераны Прикамья положительно оценили изменения в системе здравоохранения региона

17:54 | 3.04.2018
В случае победы Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025 будет расширен аэропорт Кольцово

17:35 | 3.04.2018
Романтическое знакомство в соцсети обернулось для пермячки утратой телефона


Радио Звезда


Мы в соцсетях





Архив
«    Апрель      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


 