Новости дня
15:50 | 4.04.2018
В Свердловской области повысили минимальный размер зарплаты для работников горно-металлургического комплекса
Кроме того, в документе говорится, что все организации должны стремиться к тому, чтобы средняя зарплата работников была минимум в четыре раза выше величины прожиточного минимума.
Отметим, что величина прожиточного минимума для трудоспособного населения Свердловской области за четвертый квартал 2017 года составила 10 708 рублей.
Сейчас на территории Свердловской области находится 50 предприятий горно-металлургического комплекса, на которых работают около 120 тысяч человек.
Фото: armaturka.ru
© «Вечерние Ведомости»
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