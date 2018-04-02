Инкассатор, похитивший сумку с деньгами в Екатеринбурге, отделался исправительными работами

15:29 | 4.04.2018

Инцидент произошел 10 января этого года. Находясь при исполнении служебных обязанностей старшего бригады инкассаторов РОСИНКАС, 26-летний екатеринбуржец Александр Штоц взял брезентовую сумку с денежными средствами в размере 940 тыс. рублей и вышел из автомобиля.



Сегодня Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Штоцу наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 15 % заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.



Отмечается, что подсудимый возместил ущерб в полном объеме.





Фото: imenno.ru