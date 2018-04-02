Дума Среднеуральска на грани роспуска: депутаты раскололись на два лагеря

15:19 | 4.04.2018

Завтра, 5 апреля, в городской думе Среднеуральска будет «решающее» заседание — депутатам предстоит найти выход из кризисной ситуации, в которую они зашли за последние полгода. Представительный орган раскололся — одна половина выступает против политики главы города Владислава Козлова, другая ему симпатизирует.



Последнее заседание думы, которое состоялось 29 марта, закончилось тем, что 7 из 14 присутствующих депутатов покинули зал. Перед бойкотом группа депутатов предложила включить в повестку вопрос об освобождении от должности председателя думы Андрея Касьяненко (по их мнению, дума работает неэффективно и т. д.), но предложение в нарушение регламента было отклонено.







Как стало известно veved.ru, в понедельник, 2 апреля, состоялась неофициальная встреча с участием ряда депутатов, в том числе председателя Андрея Касьяненко, — народные избранники собрались обсудить проблему по отставке спикера (аудиозапись встречи вы можете прослушать ниже), но к конструктиву так и не пришли.







Вместо того, чтобы притушить политический конфликт, сторонники Владислава Козлова дали общее интервью муниципальным СМИ — газете «Среднеуральская волна» и «Час Пик в Верхней Пышме», в которых высказали свою недипломатичную позицию относительно действий коллег.



Очевидно, что если на завтрашнем заседании депутаты не договорятся относительно общей позиции по острым вопросам, то в ситуацию придется вмешаться губернатору Евгению Куйвашеву и руководству крупной компании, которая «приглядывает» за Среднеуральском.