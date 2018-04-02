ЭКСПО-2025 станет главной темой форума «Большой Урал»

14:50 | 4.04.2018

Главной темой туристического форума «Большой Урал», который пройдет в Екатеринбурге 20–21 апреля, станет использование наследия крупных международных мероприятий, в том числе выставки ЭКСПО-2025, на проведение которой претендует уральская столица.



Так, в рамках форума гостям покажут тематическое ток-шоу, а на площадке туристической выставки Uraltravelmarket представят стенды, посвященные ЭКСПО.



— Такая тематика не случайна: Свердловская область в этом году принимает игры чемпионата мира по футболу, ИННОПРОМ и Российско-китайское ЭКСПО, проводит мероприятия Царских дней. Также Екатеринбург борется за право проведения ЭКСПО-2025. Все эти события и нюансы подготовки к ним интересны не только жителям Среднего Урала, но и нашим гостям из других регионов и стран, которые также проводят крупные мероприятия и готовы поделиться своим опытом либо изучить опыт коллег, — отметила директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.



В рамках деловой программы туристического форума «Большой Урал» состоится 27 мероприятий. Планируется, что их посетят более 2,5 тысячи человек.