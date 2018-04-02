Транспортные полицейские задержали в Екатеринбурге мужчину, промышлявшего кражами денег у проводников

14:19 | 4.04.2018

В Екатеринбурге задержали жителя Казани, который совершал кражи в поездах. Злоумышленник проходил в вагоны под видом провожающего и, пользуясь суматохой, похищал деньги проводников. При этом сам 35-летний мужчина ранее работал проводником.



Аналогичные кражи происходили в Екатеринбурге, Кирове и Ижевске. Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, похищенные деньги «гастролер» тратил в букмекерских конторах, а семью заверял, что работает на севере вахтовым методом.



Сейчас в отношении ранее трижды судимого казанца возбуждено уголовное дело. Устанавливается точное число краж.





Фото: flights24.ru