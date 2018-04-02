Екатеринбуржец, угрожавший расправой сотруднику ГИБДД, пойдет под суд

13:55 | 4.04.2018

Инцидент произошел ночью 24 февраля 2018 года. В Режевском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находилась пьяная женщина. Рядом с ней сидел ее муж, также нетрезвый. Когда стали составлять протокол, мужчина вооружился рукоятью металлического сантехнического ключа и стал бить стекла автомобиля ГИБДД. Кроме того, он угрожал сотрудникам Госавтоинспекции и пытался нанести удары, после чего был задержан.



Сейчас в отношении 40-летнего жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», санкция которой предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.





Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области