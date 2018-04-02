Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 3 апреля 2018 года

13:49 | 4.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 03.04.2018 до 08:00 04.04.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 135 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 98. Из них 1 убийство, два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, 1 разбойное нападение, 6 грабежей, 33 кражи чужого имущества, в том числе 3 квартирные, 12 фактов незаконного оборота наркотиков, из них 6 фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека, в том числе 1 ребёнок.



За минувшие сутки на территории области проведено 3 мероприятия, в которых приняли участие 110 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 25 сотрудников полиции и 3 работника частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области