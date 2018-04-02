Куйвашев выделил производителям молока более 300 млн рублей

13:39 | 4.04.2018

На поддержку молочного производства из бюджета Свердловской области дополнительно выделят 157 млн рублей, соответствующий указ подписал сегодня глава региона Евгений Куйвашев. Средства предусмотрены на компенсацию затрат производства.



Кроме того, в апреле производители молока также получат 160 млн рублей. Эти деньги предназначены для проведения посевной кампании.



— Учитывая 160 миллионов рублей, которые будут выплачены в апреле в качестве компенсации за производство молока, животноводы должны получить в два раза больше средств, чем обычно, — порядка шести рублей за литр произведенного напитка. Эти средства послужат подушкой безопасности на время непростой ситуации на молочном рынке, которая в настоящий момент складывается во всех регионах России, — заявил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.



Что касается «непростой ситуации», то речь идет об ограничении приема молока от производителей в связи с избытком сырья.





Фото: wallpaperscraft.ru