ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 3 апреля 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 3 апреля произошло 4 ДТП с пострадавшими, 4 человека, в том числе 1 ребёнок, получили травмы различной степени тяжести.Так, вв Екатеринбурге на перекрестке улиц Машинная — Щорса водитель микроавтобуса «Форд-Транзит» неправильно выбрал скорость движения и допустил наезд на остановившийся автомобиль «Хендэ-Элантра», ожидающий включения разрешающего сигнала светофора.В результате ДТП травмы получил пассажир автомобиля «Хендэ-Элантра», мальчик 2013 года рождения, который находился на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве, соответствующем весу и возрасту ребенка. Благодаря наличию соответствующего кресла удалось избежать значительных травм.Околов Екатеринбурге на ул. Щорса водитель автобуса ПАЗ-4234-04 (автобус двигался по маршруту № 182 «Арамиль — Екатеринбург»), двигаясь по ул. Щорса со стороны ул. Белинского в сторону ул. Степана Разина, при начале движения с остановочного комплекса допустил падение пассажира, осуществляющего посадку в автобус.В результате ДТП женщина 1980 года рождения доставлена в 24-ю ГКБ с повреждением связок правого коленного сустава.в Екатеринбурге на проспекте Ленина водитель автомобиля ГАЗ-370530 при повороте налево на разрешающий сигнал светофора допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП женщина 1950 года рождения, пешеход, доставлена в лечебное учреждение с ушибами головы.Отметим, что водитель, в соответствии с ПДД, обязан предоставить преимущество в движении пешеходу, однако и пешеход обязан убедиться в безопасности перехода.в Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта водитель автомобиля ВАЗ-211440 неправильно выбрал дистанцию до впереди двигающегося автомобиля «Опель-Корса», который после столкновения отбросило на пешехода, переходившего проезжую часть.В результате ДТП женщина 1986 года рождения, пешеход, с травмами — перелом обеих лодыжек — доставлена в 36-ю ГКБ.Водителей в состоянии алкогольного опьянения— 32Выезд на полосу встречного движения — 35Непредоставление преимущества пешеходам — 264Нарушения водителями маршрутного транспорта — 72Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 72Неиспользование ремней безопасности — 851Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.