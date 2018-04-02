8 апреля в Екатеринбурге пройдет пасхальный крестный ход

13:11 | 4.04.2018

В воскресенье, 8 апреля, в Екатеринбурге будет организован крестный ход в честь Пасхи. Маршрут пройдет от Свято-Троицкого собора до Храма на Крови. Возглавят колонны юные палестинские скауты и уральские барабанщики.



Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, в этом году пасхальный крестный ход также будет посвящен 150-летию со дня рождения Николая II, поэтому ожидается, что люди принесут транспаранты с его портретами.



Крестный ход закончится праздничным концертом певицы Вики Цыгановой в сопровождении Уральского государственного русского оркестра под управлением Леонида Шкарупы в ККТ «Космос».



Начало крестного хода в 16:00.





Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии