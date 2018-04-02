Трое юных уральцев получили возможность поступить в футбольную академию ЦСКА

12:35 | 4.04.2018

Трое воспитанников ДЮСШ «Маяк» Краснотурьинска прошли отбор на мастер-классах в Екатеринбурге и получили возможность поступить в футбольную академию ЦСКА. 20 апреля они отправятся в Москву.



Напомним, что 5-8 марта в столице Урала проводились мастер-классы по футболу для детей из моногородов. В Екатеринбург съехались юные спортсмены из 36 городов Башкирии, Челябинской области, Пермского края, Курганской области и 13 городов Свердловской области. В результате были отобраны 16 ребят, в том числе и юные футболисты из Краснотурьинска.



Социальный проект «Тысяча юных футболистов» разработан футбольным клубом ЦСКА в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».