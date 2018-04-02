На улице Расточной иномарка врезалась в столб. Водитель в больнице

Сегодня утром произошло ДТП на улице Расточной: автомобиль Opel Astra, двигавшийся со стороны Ангарской в сторону Серовского тракта, врезался в столб уличного освещения, передает пресс-служба «СОВЫ».В результате водитель – мужчина 1991 года рождения – получил травмы и был доставлен в больницу.