К ЧМ-2018 на Среднем Урале появится 32 дополнительных пригородных поезда

11:58 | 4.04.2018

С 14 мая по 21 июля в Свердловской области дополнительно запустят 32 пригородных поезда, часть из которых вводится для болельщиков чемпионата мира по футболу, остановившихся в отелях за пределами Екатеринбурга.



— Мы идем по пути оптимального увеличения числа востребованных маршрутов и объемов пригородных перевозок. Электрички имеют высокую социальную значимость, ими пользуются служащие, студенты, пенсионеры. Поэтому губернатор Свердловской области и региональное министерство транспорта приняли решение не рассматривать вопрос пригородных железнодорожных перевозок с точки зрения экономии бюджетных средств. Комфортность и доступность этого вида транспорта не должна пострадать, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.



Напомним, что в конце 2017 года министерство транспорта региона заключило договоры о компенсации недополученных доходов пригородных компаний из областной казны. На протяжении трех лет перевозчики будут получать по 1,2 млрд рублей. Таким образом удастся сохранить доступные цены на проезд в электричках.





Фото: fotokto.ru