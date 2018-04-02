На Тюменском тракте грузовик с отказавшими тормозами протаранил несколько автомобилей

Сегодня утром на 23-м км трассы Тюмень — Екатеринбург произошло ДТП: по предварительной информации, грузовик врезался в ограждение, протаранив при этом четыре автомобиля. Причиной стали отказавшие тормоза.Информации о пострадавших не поступало. В районе ДТП образовалась пробка.