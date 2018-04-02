В Верхней Пышме ребенка зачислили в первый класс только после вмешательства прокуратуры

11:15 | 4.04.2018

Жительница Верхней Пышмы в феврале этого года подала заявление о зачислении ее ребенка в первый класс средней общеобразовательной школы № 22. Однако женщине отказали, так как садовое некоммерческое товарищество «Ключи», в котором она проживает, не закреплено за образовательными учреждениями городского округа.



Прокуратура усмотрела в данных фактах нарушение прав несовершеннолетних на образование и внесла представление главе администрации муниципалитета. В результате начальник управления образования Верхней Пышмы привлечен к дисциплинарной ответственности, а территория СНТ «Ключи» закреплена за школой № 22.



