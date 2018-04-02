На Урале банкротят старейший металлургический завод

10:43 | 4.04.2018

В Арбитражный суд Свердловской области подано исковое заявление о признании банкротом АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» — это градообразующее предприятие Верхней Туры. Сумма исковых требований составляет 1 миллион 318 тысяч рублей.



В конце 2017 года попытку банкротства предприятия предпринимало ОАО «Энергосбытплюс» — энергетики требовали взыскания задолженности в размере 11 миллионов 385 тысяч рублей, но позже отказались от требований по признанию завода банкротом.



Отметим, что Верхнетуринский машиностроительный завод — старейший на Среднем Урале металлургический завод Гороблагодатской группы, действовавший с 30-х годов XVII века. Указ о постройке завода был издан 18 октября 1735 года. Завод был специализирован на выпуск пушечных ядер, штыкового железа, а также якорей и оснастки для флота.



С 1994 года, в связи с конверсией, перестройкой и переходом к рыночным отношениям, завод приступил к производству новой продукции — высоковольтных вакуумных выключателей.



Фото: http://vturamp.ru