В ДТП на улице Щорса серьезно пострадал 5-летний мальчик

Накануне вечером на улице Щорса в Екатеринбурге произошло ДТП: микроавтобус «Форд-Транзит», двигаясь по Машинной, наехал на автомобиль «Хендэ-Элантра», стоящий на светофоре.В результате аварии пострадал 5-летний мальчик — пассажир «Хендэ-Элантра». Он получил сотрясение головного мозга и рану головы и был госпитализирован. Ребенок находится в тяжелом состоянии.По факту ДТП проводится проверка. Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель «Форда-Транзита» имел признаки алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования отказался.