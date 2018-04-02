Свердловская область вошла в десятку лидеров по капремонту

10:21 | 4.04.2018

Свердловская область заняла девятое место в рейтинге Общероссийского народного фронта по результатам капитального ремонта в 2017 году, поднявшись на девять пунктов, об этом сообщил генеральный директор Фонда капремонта МКД Свердловской области Станислав Суханов.



— Каждый двадцатый дом, отремонтированный в России, находится у нас в регионе. Масштабы программы обязывают нас максимально продуктивно выстраивать рабочий процесс, принимать меры по повышению качества выполнения капитального ремонта, держать на контроле исполнение подрядчиком обязательств в рамках гарантийных случаев, проводить информационно-консультационную работу с населением и многое другое, — отметил Станислав Суханов.



Рейтинг регионов составлен по четырем критериям: процент выполнения тридцатилетних программ капремонта, собираемость взносов, эффективность их использования, исполнение годовых планов.





Фото: х.укр