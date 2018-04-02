Ночью из-за пожара эвакуировали 20 жильцов пятиэтажки в Североуральске

10:02 | 4.04.2018

Сегодня ночью произошел пожар на втором этаже пятиэтажного дома на улице Ленина в Североуральске. Сообщение поступило на пульт диспетчера в 01:04.



— На площади 3 кв. м повреждено домашнее имущество в квартире на 2-м этаже муниципального 5-этажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 12 человек личного состава, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.



Из дома было эвакуировано 20 человек, в том числе пять детей.