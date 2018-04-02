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09:53 | 4.04.2018
С начала года 1,5 тысячи свердловчан пострадали от укусов животных
В текущем году зарегистрировано трое животных — две лисы и одна енотовидная собака — с диагнозом «бешенство». Случаи заболевания у людей не выявлены.
Как отметили в управлении, в последнее время бешенством все чаще заболевают домашние и сельскохозяйственные животные: собаки, кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот.
Фото: business-magazine.online
© «Вечерние Ведомости»
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