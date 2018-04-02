С начала года 1,5 тысячи свердловчан пострадали от укусов животных

09:53 | 4.04.2018

В 2017 году в Свердловской области от укусов животных пострадало 10 515 человек. С начала 2018 года зафиксировано 1 496 случаев, в том числе 34 человека покусаны дикими животными, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.



В текущем году зарегистрировано трое животных — две лисы и одна енотовидная собака — с диагнозом «бешенство». Случаи заболевания у людей не выявлены.



Как отметили в управлении, в последнее время бешенством все чаще заболевают домашние и сельскохозяйственные животные: собаки, кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот.





Фото: business-magazine.online