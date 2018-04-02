Минтрансу предложили переименовать аэропорты Санкт-Петербурга и Екатеринбурга

09:20 | 4.04.2018

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил изменить названия аэропортов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга и их коды, письмо с предложением он направил в адрес министра транспорта РФ Максима Соколова, сообщают «РИА-Новости».



- Сейчас мы живем в состоянии, когда аэропорт Санкт-Петербурга именуется Ленинградом и имеет обозначение "LED". Аэропорт Екатеринбурга почему-то до сих пор является Свердловском и имеет соответствующий буквенный код "SVX". Логичный шаг — код Санкт-Петербурга являлся бы "SPB", а Екатеринбург получил бы логичное сокращение "EKB", - говорится в письме.



По мнению депутата, использование имен таких радикальных коммунистов, как Ленин и Свердлов, «не отвечает интересам нашей страны и требует вмешательства».





