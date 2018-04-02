Прокуратура выявила загрязнение реки сточными водами в поселке Красноглинном

09:05 | 4.04.2018

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения при сбросе сточных вод в реку Сотринка в поселке Красноглинном Серовского городского округа. Установлено, что ООО «Коммунальшик-Сотрино» допускает сброс вод на рельеф местности, откуда они поступают в водоем. При этом сточные воды не проходят очистку из-за отсутствия очистных сооружений, а в канализационном коллекторе разрушен колодец.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, из-за нарушений сброс сточных вод осуществлялся с превышением предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.



В итоге надзорное ведомство подало иск к администрации Серовского городского округа с требованием в течение года устранить нарушения. Суд удовлетворил иск.





Фото: lifeisphoto.ru