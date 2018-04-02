Новости дня
09:05 | 4.04.2018
Прокуратура выявила загрязнение реки сточными водами в поселке Красноглинном
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, из-за нарушений сброс сточных вод осуществлялся с превышением предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.
В итоге надзорное ведомство подало иск к администрации Серовского городского округа с требованием в течение года устранить нарушения. Суд удовлетворил иск.
Фото: lifeisphoto.ru
© «Вечерние Ведомости»
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