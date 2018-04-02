Рабочим качканарского завода «Металлист» не дадут выйти на митинг из-за Пасхи

22:19 | 3.04.2018

Рабочим качканарского завода «Металлист» администрация округа запретила выходить на митинг 8 апреля. Об этом сообщает агентство «Между строк» со ссылкой на главу муниципалитета Сергея Набоких.



Набоких сообщает, что администрация предложила организаторам провести митинг либо на день позже, либо на день раньше. Обосновали это тем, что в воскресенье отмечается православная Пасха и сотрудники полиции, как отметил Набоких, не смогут охранять и митинг, и верующих.

«По моей информации, организаторы планируют выйти, несмотря на наш отказ», — пояснил глава городского округа.



Митинг рабочих «Металлиста» запланирован в связи с задолженностью завода перед рабочими. С ноября 2017 года деньги перестали выдавать 669 сотрудникам. Общая сумма задолженности достигла 32 млн рублей.



Ранее судебные приставы из-за долгов арестовали у предприятия вертолет и 21 квартиру общей стоимостью более 50 млн рублей.



Фото: 1zoom.me