Стал известен маршрут «Майской велопрогулки -2018»

21:15 | 3.04.2018

Традиционная «Майская велопрогулка» в этом году состоится 26 мая. Известно, что в этом году трасса будет новой, но организаторы пока не раскрывают все секреты: чтобы дать карту маршрутов, нужно успеть их протестировать, а для этого должен сойти снег.



Организаторы мероприятия рассказали, что регистрация на прогулку откроется на следующей неделе. Велосипедисты стартуют в Академическом районе, а финишируют около ТЦ «Мега», при этом их путь будет пролегать через лесопарк.



В этом году участников ждут также три маршрута: 12–15 километров, средняя дистанция — 30–35 км и 50–70 км — для любителей путешествий. По статистике, большинство участников — это горожане в возрасте 26–40 лет.



Фото: nakanune.ru