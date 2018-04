Звезды 80-х посетят «Ночь музыки» в Екатеринбурге

20:08 | 3.04.2018

На «Ночи музыки», которая пройдёт в Екатеринбурге 29 июня, выступят звезды 80-х — группы Baccara, Joy и Arabesque. Концерт пройдет на площади 1905 года с 20:00 до 23:00. Вход для всех бесплатный.



Испанский дуэт Baccara исполнит песни «Yes, Sir, I Can Boogie», «Cara Mia», «Sorry I´m a Lady». Arabesque споют «Midnight Dancer», «Born to Reggae», «In for a Penny, in for a Pound», а австрийцы Joy — «Hello», «Japanes Girls», «Valerie».



Директор «Ночи музыки» Евгений Горенбург сказал следующее: «Три часа дискотеки 80-х — этого, конечно, мало, зато какого качества!»



Стоит отметить, что на фестиваль также приедет Эмир Кустурица, который поёт в сербской фолк-рок-группе The No Smoking Orchestra.





Фото: kudago.com