В случае победы Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025 будет расширен аэропорт Кольцово

17:54 | 3.04.2018

В случае победы Екатеринбурга в борьбе за проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 аэропорт Кольцово будет расширен раньше срока, об этом рассказал заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович в ходе визита в уральскую столицу.



По его словам, расширение аэропорта понадобится через 10 лет, однако, если в Екатеринбурге будет проводиться выставка, это необходимо сделать на четыре года раньше — к 2024 году.



Также к ЭКСПО-2025 планируют строительство высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск. В дальнейшем ее можно соединить с Китаем и Казахстаном.



— Мы дали гарантии Международному бюро выставок в том, что обеспечим необходимыми ресурсами всю выставку, если нам предоставят такое право. Вся инфраструктура пространства, на котором будет выставка, гарантируется федеральными деньгами. Сопутствующая инфраструктура, прежде всего городская, — это региональные деньги. При этом мы продолжим заниматься активным поиском инвесторов, формированием проектов государственно-частного партнерства, и в этом случае инвестиции будут меньше, чем обозначенная ранее сумма в 150 миллиардов рублей, — отметил Аркадий Дворкович.



Напомним, что накануне в Екатеринбург прибыла инспекционная комиссия Международного бюро выставок. Ее цель — оценить возможность проведения ЭКСПО-2025 в столице Урала. Напомним, что сейчас за это право борются также Осака и Баку.





Фото: ntv.ru