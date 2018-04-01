В 2018 году свердловским аграриям дадут 335 млн рублей на покупку новой техники

17:26 | 3.04.2018

Сегодня в поселке Большой Исток открылась главная агротехническая выставка региона «Урал-АГРО», где представлены самые последние модели отечественной и зарубежной сельхозтехники, которые можно купить здесь же. Отметим, что выставка начинает работать за 25 дней до начала весенних полевых работ.



О подготовке к посевной кампании рассказал министр АПК и продовольствия региона Дмитрий Дегтярев: «Минеральных удобрений на сегодня закуплено более 60 процентов, ремонт техники приближается к 70 процентам, а в мае должна быть стопроцентная готовность. По льготному кредитованию уже по новой системе из Москвы наши сельхозпроизводители получают более 1 миллиарда 200 миллионов рублей в виде субсидий. Также аграриям помогают наши молокозаводы. Их поддержка составляет более миллиарда рублей».



В текущем году сельхозпроизводители получат из бюджета Свердловской области 335 млн рублей на покупку новой техники. Всего же на поддержку АПК направят более 4 млрд рублей.





Фото: adi19.ru