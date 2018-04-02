Восемь автомобилей устроили массовую аварию в Екатеринбурге

Сразу восемь автомобилей устроили массовое ДТП на Объездной дороге в Екатеринбурге. Каких-либо крайне серьёзных повреждений автомобили не получили: кто-то отделался небольшими вмятинами, кто-то остался без фар и бамперов, кому-то повезло меньше — у них помяты бока и капоты. К счастью, среди людей пострадавших нет.Фото: «Инцидент Екатеринбург»/ВКонтакте