В Свердловской области в результате намеренного наезда автомобилем был убит подросток

25 марта возле одного из магазинов в городе Арамиле произошёл конфликт между мужчиной и двумя подростками. Двое школьников, приехавших из деревни Ключи за одеждой, вступили в перепалку с пьяным мужчиной. Ссора продолжалась недолго, и через какое-то время конфликт, как показалось ребятам, был исчерпан. Так показалось мальчишкам, но не мужчине.Через непродолжительный промежуток времени подростки стояли на обочине дороги Арамиль — Андреевка и пытались остановить попутные автомобили, чтобы уехать домой.На приближающийся к ним автомобиль Kia Sportage, за рулём которого была женщина, они не обратили особого внимания, они просто пытались остановить его, как и другие проезжающие мимо автомашины. А обратить внимание стоило бы: на пассажирском сиденье рядом с женщиной-водителем сидел ее муж, тот самый мужчина, с которым они недавно ссорились.Когда машина подъехала поближе к ребятам, злоумышленник перехватил у жены руль и, вывернув его, буквально наехал на ребят. Женщина попыталась вырулить в обратную сторону, но не справилась, и автомобиль занесло. Один из мальчишек успел увернуться, а другому не повезло, он был сбит машиной. Позже 15-летний подросток скончался в больнице.Следственным отделом по городу Сысерть СК России по Свердловской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Обвиняемый находится под стражей.Фото: УГИБДД по Свердловской области