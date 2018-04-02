На международном конгрессе, посвященном четвертой промышленной революции, презентовали стратегию развития Екатеринбурга

15:47 | 3.04.2018

На международном конгрессе «Четвертая промышленная революция: какое будущее ждет экономику?», проходящем в Санкт-Петербурге в рамках Съезда Вольного экономического общества России, презентована екатеринбургская «Стратегия развития крупнейшего города: на пути к индустрии 4.0». Представил ее начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.



— В актуализированный Стратегический план развития Екатеринбурга до 2030 года мы заложили сценарий новой индустриализации, который включает в себя не только реализацию крупных инвестиционных проектов, связанных со структурной и технологической модернизацией промышленности, но и создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса во всех отраслях экономики. Данный сценарий развития предполагает, что индустриальный и торгово-сервисный сектора экономики продолжат расти и к горизонту планирования — 2035 году — составят в структуре оборота организаций равные доли — 40 процентов, — отметил в своем докладе Прядеин.



Стратегический план развития Екатеринбурга будет рассмотрен городской думой в середине апреля. Он предусматривает внедрение передовых информационных технологий для полной автоматизации большинства производственных процессов в промышленности. По мнению экспертов, это приведет к увеличению производительности труда и снижению себестоимости продукции. Кроме того, в 2,5 раза вырастет доля инновационной продукции, при этом финансирование научных исследований увеличится в 1,4 раза, до 35,8 млрд рублей.



Отметим, что в конгрессе приняли участие 700 экономистов из России и других стран.





Фото: photoburg.livejournal.com