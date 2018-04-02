Екатеринбургская фирма по аренде жилья обманула 142 человека на 740 тысяч рублей

15:21 | 3.04.2018

В Республике Коми раскрыли дело о мошенничестве с арендой квартир. Пострадавшими являются 142 человека, большинство из них жители республики. Ущерб от действий злоумышленников составил более 739 тысяч рублей.



По данным следствия, 17 сотрудников ООО «Палата недвижимости», зарегистрированного в Екатеринбурге, через Интернет предлагали услуги по сдаче жилья в аренду. Жертвы по телефону договаривались о встрече с владельцами, роль которых играли те же сотрудники фирмы. Затем с граждан брали комиссионный сбор, якобы включенный в сумму оплаты аренды.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми, мошенники часто меняли номера телефонов и адреса.



Данное дело по обвинению 17 сотрудников ООО «Палата недвижимости» будет рассматривать Красноуфимский районный суд Свердловской области.





Фото: fb.ru