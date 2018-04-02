В детской поликлинике Серова протекает крыша. Вода капает на коляски

В серовской детской поликлинике на улице Победы, относящейся к ГБУЗ СО «Серовская городская больница», протекает крыша, разрастается грибок, штукатурка сыпется, вода капает на детские коляски, передает местное издание «Глобус».Работники больницы борются с потопом как могут: с помощью ведер и тряпок. По словам заведующего поликлиникой Вячеслава Петрова, в прошлом году крышу здания ремонтировали, но именно этот участок, где появился грибок, в фойе, видимо, не трогали.