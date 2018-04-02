Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнил ещё один Airbus A320

14:18 | 3.04.2018

Ещё один самолёт Airbus A320 появился в авиапарке «Уральских авиалиний».



Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, это сорок четвёртый самолёт в их авиапарке, его общая вместимость — 162 кресла, из которых 150 кресел экономкласса и 12 бизнес-класса. Использовать новый борт планируют как на международных, так и на российских рейсах. В свой первый рейс он отправится по маршруту Екатеринбург — Москва (Шереметьево), и совершит он его под символичным номером U6-1.



Напомним, что программа обновления авиапарка «Уральских авиалиний» стартовала в 2006 году. Кроме покупки новых самолётов, авиакомпания активно продолжает обновление салонов самолетов, находящихся в эксплуатации не первый год, устанавливая удобные и эргономичные сиденья Dragonfly производства Zodiac Seats France.